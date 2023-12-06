Вдохновился агрессией России: диктатор Венесуэлы объявил о захвате территории соседней Гайаны
Источник:Ultimas Noticias
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 декабря заявил о старте ряда мер, которые могут предшествовать аннексии региона соседней Гайаны – Эссекибо. 3 декабря в Венесуэле прошел соответствующий референдум.
Друг Путина диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о принудительном присоединении Эссекибо – "спорного" региона соседней Гайаны.
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Создание национальной высокой комиссии по "защите" Эссекибо
Николас Мадуро 5 декабря заявил о старте ряда мер, которые могут предшествовать аннексии региона соседней Гайаны – Эссекибо. Об осуществлении аннексии части соседней Гайаны вроде бы накануне высказалось население Венесуэлы во время референдума.
В состав "национальной высокой комиссии по защите Эссекибо" вошли представители Совета обороны, правительства, Совета нацбезопасности, а также деятели политического, религиозного и академического секторов.
Закон Гайаны-Эссекибо
Мадуро внес в парламент Венесуэлы проект закона о создании 24-го штата Гайана-Эссекибо с территории, которую собирается аннексировать.
По словам диктатора, это даст старт реализации результатов проводимого 3 декабря консультативного референдума. Результаты референдума показали, что 95% населения якобы поддержали предложение венесуэльских властей аннексировать богатый нефтью регион соседнего государства Гайаны.
Также в распоряжение Мадуро входило распространить учебными заведениями "новую карту" Венесуэлы с включением спорного региона, а также начать процесс создания "нового штата" Гайана-Эссекибо и провести там перепись населения.
Зоны комплексной обороны Гайаны-Эссекибо
Диктатор Венесуэлы объявил о создании зоны комплексной обороны Гайаны-Эсекибо с тремя зонами комплексного развития и 28 секторами комплексного развития, военными и административно зависимыми от региона комплексной обороны Гуаяны.
В частности, диктатор Венесуэлы распорядился выдавать лицензии на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в Эссекибо.
В чем причина спора между сторонами
- Спор Венесуэлы и Гайаны по поводу Эссекибо продолжается уже давно. На картах Венесуэлы Гайана-Эссекибо всегда заштрихована как спорная территория.
- Конфликт между сторонами разразился с новой силой в 2015 году после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира американская ExxonMobil открыла в Гайане-Эссекибо большое месторождение нефти.
- За последние десятилетия экономика Гайаны стала одной из самых быстрорастущих в мире благодаря залежам нефти и газа. Значительная часть запасов нефти находится именно в регионе Эссекибо.
- В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором захотела навсегда подтвердить, что Гайана-Эссекибо является законной частью страны. Однако вердикта суда до сих пор нет.
- Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда по решению этого вопроса.