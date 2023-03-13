Николюк покидает должность командующего ОК "Север": известно, кто заменит его в должности

Украинский генерал Виктор Николюк покинул пост командующего Оперативного командования "Север". Его заменит бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Дмитрий Красильников до этого руководил подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. Теперь командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ будет генерал-майор Виктор Николюк.

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"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", – сообщил Николюк.

Он также выразил благодарность всем офицерам, сержантам, солдатам, с которым защищал Черниговщину и Бахмут. "Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе к победе", – добавил генерал-майор.

Николюк был командующим ОК "Север" с октября 2021 года. Генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области, где в начале вторжения Россия сосредоточила 30 тысяч военных и 5 тысяч единиц техники.

В марте 2022 года генералу дали звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Что известно о Красильникове

Бригадный генерал Дмитрий Красильников руководил подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. С началом российского вторжения в Украину Красильников был командиром оперативно-тактической группировки "Север".

В начале полномасштабного вторжения оборонял Харьковщину и Горловское направление Донбасса. В 2022 году двое суток отбивался от непрерывного штурма оккупантов и не пустил российскую армию в Харьков из Луганской области.

28 февраля 2022 года Красильникову присвоено звание Героя Украины с удостаиванием ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

Дмитрию Красильникову 44 года. Он участвовал в освобождении Торецка в Донецкой области в 2014 году. Бригадный генерал возглавлял 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области, сформировавшийся в 2014 году.

В 2015 году Красильников возглавил 57 отдельную мотопехотную бригаду, участвовавшую в Дебальцевской операции.