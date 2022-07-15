Возле Никополя из-за обстрела "Градами" и фосфорными боеприпасами вспыхнуло горючее
Источник:телеграмм Валентина Резниченко
россияне "Градами" и фосфорными боеприпасами атаковали Никопольский район. В результате обстрелов вспыхнуло горючее.
На место пожара приехали сотрудники ГСЧС, которые тушили пожар несколько часов. Известно, что обстрел произошел в ночь на 15 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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россияне снова обстреляли Днепропетровщину
В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные укрощали пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов,
– говорится в сообщении.
В общем, ночь на Днепропетровщине была напряженная. российские оккупанты атаковали сразу три района области. Они били городах и селах из разных видов оружия.
Есть попадания в Криворожский и Синельниковский районы.
В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска. А в Синельниковском районе ракета попала в школу. Валентин Резниченко говорит, что разрушения там серьезные. Спасатели продолжают разбирать завалы.
О пострадавших или погибших говорить рано. Информацию уточняют.
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