Никопольский район снова под угрозой обстрелов: людей просят находиться в укрытиях

Жителей Никопольского района предупредили о высоком уровне угрозы обстрелов в конце суток 30 июля. Власти просят ни в коем случае не покидать укрытие.

Сигнал тревоги в Никопольской территориальной общине прозвучал в 20:58. Наибольшая опасность артиллерийских атак в населенных пунктах на берегу Каховского водохранилища. Днем ранее в районе тоже было такое предупреждение, а затем начались обстрелы со стороны российской армии.

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Где самая большая угроза обстрелов возле Никополя

Подробнее об возникшей угрозе написал председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

Снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района расположенных на берегу Каховского водохранилища,

– написал чиновник.

Он призвал по крайней мере соблюдать правила двух стен. Ведь даже это может спасти жизнь, если будет попадание российского снаряда в дом.

Главное об обстреле Никопольского района накануне

В ночь на 30 июля россияне начинали бить по Днепропетровщине несколько раз. Под тотальный огонь попали Никополь и Красногригорьевская община. В общей сложности по району только за одну ночь прилетело до 80 снарядов. Они летели именно в жилые районы, куда были нацелены.

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