Что такое инновационные подушечки VELO, которые недавно появились в Украине

На правах рекламы. Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость. Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.

British American Tobacco начинает в Украине продажи никотиновых подушечек без табака под маркой VELO, которые производят в Швеции.

Что это?

Никотиновые подушечки VELO – это простой и удобный способ получения никотина без дыма и запаха. Украина стала 14 страной в мире, где BAT представила свой уникальный продукт.

British American Tobacco Украина постоянно увеличивает свой портфель продуктов с потенциально пониженным риском. Я очень доволен тем, что мы имеем возможность предлагать украинским потребителям новейшие мировые разработки одновременно с другими важными рынками,

– сообщил директор субрегиона UCCAB (Украина, страны Кавказа и Центральной Азии, Беларусь) Саймон Уэлфорд.

Созданные в Швеции и очень популярные в странах Северной Европы никотиновые подушечки приобретают большую популярность у совершеннолетних потребителей никотина в других странах, ведь они полностью отвечают современным трендам: уменьшение риска, удобство пользования и отсутствие влияния на окружение.

Компания British American Tobacco постоянно работает в направлении расширения своего ассортимента никотиносодержащих продуктов для совершеннолетних потребителей, чтобы они могли иметь альтернативу курению. Так BAT пытается сохранить свою позицию лидера по инновационному обновлению рынка табачной продукции.

Я считаю, что стратегия BAT уникальна для нашей индустрии. Сейчас потребители более требовательны и хотят выбора. Этот тренд наблюдается во всех категориях потребительских товаров и в сфере табачных и никотиновых продуктов тоже. Так, BAT возглавляет трансформацию индустрии, предоставляя потребителям альтернативные продукты, которые подходят любому ритму жизни. Потребитель VELO – активный, динамичный и открытый к новому,

– рассказал коммерческий директор BAT Виталий Павлусь.

Запуск VELO является свидетельством того, как инновации и современные научные разработки способны в корне изменить целую отрасль. Потребление никотина без табака, пепла и дыма – результат создания учеными уникальной формулы, которая обеспечивает длительный и стабильный эффект.

Польза и преимущества VELO

В состав никотиновых подушечек VELO входят микрокристаллы целлюлозы, никотин, вода, ароматизаторы и подсластители. Для употребления VELO не нужно спичек или каких-то хитроумных девайсов – необходимо лишь поместить подушечку между верхними деснами и щекой. Держать подушечку рекомендовано до 30 минут.

У VELO целая линейка продукции с различным уровнем содержания никотина: Easy, Medium, Strong или X-Strong. Кроме разного содержания никотина, подушечки отличаются по вкусам – можно выбрать Polar Mint, Ice Cool, Freeze, а также ягодный Berry Frost.

Подушечки VELO можно заказать на сайте go-velo.com.ua и они уже доступны в розничных сетях Киева и Харькова.

Этот продукт содержит никотин и вызывает зависимость. Только для совершеннолетних, употребляющих табак или никотин

* На правах рекламы