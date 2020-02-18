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      Що таке інноваційні подушечки VELO, які нещодавно з’явились в Україні

       
      Нікотинові подушечки VELO в Україні – що це таке VELO

      На правах реклами. Ця продукція містить нікотин і викликає залежність. Ця продукція призначена для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину.

      Компанія British American Tobacco розпочала продаж в Україні нікотинових подушечок без тютюну під маркою VELO, які виробляють у Швеції.

      Що це?

      Нікотинові подушечки VELO – це простий і зручний спосіб отримання нікотину без диму та запаху. Україна стала 14 країною у світі, де ВАТ презентувала свій унікальний продукт.

      "British American Tobacco Україна невпинно збільшує свій портфель продуктів із потенційно зниженим ризиком. Я дуже задоволений тим, що ми маємо можливість пропонувати українським споживачам найновіші світові розробки одночасно із іншими важливими ринками",
      – повідомив директор субрегіону UCCAB (Україна, країни Кавказу та Центральної Азії, Білорусь) Саймон Уелфорд.

      Створені у Швеції і дуже популярні в країнах Північної Європи нікотинові подушечки набувають великої популярності серед повнолітніх споживачів нікотину в інших країнах, адже вони повністю відповідають сучасним трендам: зручність користування та відсутність впливу на оточення.

      Компанія British American Tobacco є лідером з інноваційного оновлення ринку тютюнової продукції і постійно працює в напрямку розширення свого асортименту нікотиновмісних продуктів для повнолітніх споживачів для того, щоб вони мали альтернативу курінню.

      "Я вважаю, що стратегія BAT унікальна для нашої індустрії. Зараз споживачі є більш вимогливими та потребують вибору. Цей тренд спостерігається в усіх категоріях споживчих товарів – і в сфері тютюнових та нікотинових продуктів також. Тож, ВАТ очолює трансформацію індустрії, надаючи споживачам альтернативні продукти, що підходять будь-якому ритму життя. Споживач VELO – активний, динамічний та відкритий до нового",
      – розповів комерційний директор ВАТ Віталій Павлусь.

      Запуск VELO є свідченням того, як інновації та сучасні наукові розробки здатні докорінно змінити цілу галузь. Споживання нікотину без тютюну, попелу та диму – результат створення вченими унікальної формули, що забезпечує довготривалий та стабільний ефект.

      Переваги VELO

      До складу нікотинових подушечок VELO входять мікрокристали целюлози, нікотин, вода, ароматизатори та підсолоджувачі. Для вживання VELO не потрібно сірників чи якихось хитромудрих девайсів – необхідно лише розмістити подушечку між яснами та верхньою губою. Тримати подушечку рекомендовано до 30 хвилин. 

      У VELO ціла лінійка продукції із різним рівнем вмісту нікотину: Easy, Medium, Strong або X-Strong. Окрім різного вмісту нікотину, подушечки відрізняються за смаками – можна обрати один з м’ятних Polar Mint, Ice Cool, Freeze, а також ягідний Berry Frost.

      Подушечки VELO можна замовити на сайті go-velo.com.ua і вони вже доступні у роздрібних мережах Києва та Харкова.

      Теги: Новини України
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