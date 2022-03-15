Никто из нас не планирует туристические поездки в Россию, – Белый дом о санкциях

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала санкции, которые Россия ввела против лидеров Запада, и в отношении нее лично. Она заявила, что, как и все остальные, не планировала с туристической целью посещать Россию.

В Белом доме прокомментировали абсурдность санкций России

Джен Псаки обратила внимание на абсурдность российских санкций. Россия решила ввести ограничительные меры в ответ на санкции Запада.

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По ее словам, никто из тех, против кого Россия ввела санкции, не имеет в стране-агрессоре банковских счетов.

Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристические поездки в Россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым нужен доступ,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской администрации.

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