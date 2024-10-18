Никто из союзников по НАТО не возразил против приглашения Украины, - Умеров
Источник:"Інтерфакс-Україна"
При обсуждении вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров 18 октября в Брюсселе во время общения с журналистами относительно того, как прошло заседание Совета Украина-НАТО, информирует "Интерфакс-Украина".
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Скажу честно: не было так, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Такого не было. Все хотят, чтобы Украина была в НАТО. Больше было вопросов о том, как мы можем помочь сейчас. Как быстро это можно сделать. Это внутренний вопрос, который они будут обсуждать между собой,
– отметил Умеров.
Он еще раз подчеркнул, что, что вообще не услышал ничего против: "Вообще. Я ничего негативного не услышал".
Приглашение Украине в НАТО
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. В частности, в пунктах говорится о приглашении Украины в НАТО уже сейчас.
- В то же время представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что "в краткосрочной перспективе" НАТО не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".