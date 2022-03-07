Никто из украинцев не согласился на эвакуацию в Россию и Белоруссию, – Денисенко

7 марта 2022 , 19:06
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Источник:

"Рада"

Украина уже 12-й день уверенно противостоит российским захватчикам. Вместе с тем, орки не дают вывезти людей с территорий под обстрелами и цинично пытаются эвакуировать их на территорию Беларуси и России.

Впрочем, ни один украинец не согласился на выезд в Беларусь или Россию. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада".

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Автор: Сергій Зятюк