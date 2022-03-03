Никто в мире не верил, что мы выстоим целую неделю, – Резников

В Украине война продолжается уже 168 часов. Целую неделю наши Вооруженные Силы дают отпор российским оккупантам. Хотя ни одна страна в мире не верила, что Украина выстоит целую неделю.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, никто, ни в России, ни на Западе не верил, что Украина продержится неделю.

Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких – почти 90%,

– заявил он.

Резников подчеркнул, что это результат героизма наших защитников и защитниц. Это результат профессиональных действий нашего командования и самоотверженность каждого украинца.

"Наши медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты держат свой фронт. Страна не остановилась и борется", – подытожил он.

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