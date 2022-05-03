Никто не говорил, что войны не будет, мы готовились: Минобороны о "молчании" перед вторжением

Украинцы не раз возмущались тем, что власть и военное руководство страны знали о войне, но не говорили об этом.

В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ни разу публично ни Министерство обороны, ни Генштаб или Вооруженные Силы Украины не заявляли о том, что войны не будет.

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Война закончится, когда Украина вернет все территории

Напротив, мы всегда говорили, что рассматриваем все сценарии и готовимся к этим сценариям. А поскольку война с 2014 года не завершалась, и не было видно перспектив относительно того, что Россия вернет территории и остановится, то война для нас продолжается до тех пор, пока мы не вернем все свои территории.

– сказала Маляр.

Поэтому, по ее словам, было понятно, что продолжающаяся с 2014 года война уже заходит в тупик, и в дальнейшем все может пойти по любому сценарию.

Бремя для Путина

И для Путина это – обуза, которая стала не просто замороженной, а безысходной. Очевидно, события начали развиваться более активно. И вооруженные силы готовились к этому,

– добавила заместитель министра обороны.

Все были готовы к вторжению России

Маляр рассказала о том, что для ВСУ было организовано очень много учений, а о тех, которые можно было говорить, руководство страны рассказывало публично.

На 2022 год у нас запланировано 26 международных учений. На территории Украины постоянно находились представители войск НАТО. Мы постоянно готовились,

– сказала она.

Это помогло ВСУ так мощно и долго бороться с врагом, защищать страну и не давать российским войскам продвинуться вглубь территории. Эта мощная борьба, свидетельствующая о том, что украинские защитники были готовы.

Но другое дело в том, что у нас не равные силы. Мы вынуждены это признавать, потому что это очевидные вещи. У врага преимущество и по количеству личного состава, и по вооружению,

– добавила она.

Классической логики войны нет

По словам Маляр, давать какие-либо прогнозы и говорить о логических просчетах в этой войне сложно. Ведь захватывая территории враг должен сохранить социальную инфраструктуру – оставить административные здания, больницы, школы, садики, чтобы потом ими и пользоваться. Однако Россия просто равняет украинские города с землей города, что говорит о том, что никакой классической логики войны сейчас нет.

Нельзя было посеять панику и хаос

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины и военные готовились к защите от вторжения России и начали оценивать риск войны как реальный еще в ноябре 2021 года.

Однако руководство государства не могло открыто заявить об этом гражданам, так как начался бы хаос, основанный на тактике России.

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