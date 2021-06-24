Об этом глава дип-ведомства сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе. Столицу Бельгии Кулеба посещает вместе с руководителями МИД Молдовы и Грузии.

Ранее Первый визит Ассоциированного Трио: Кулеба с коллегами из Грузии и Молдовы посетят Брюссель

Никто не знает, как обращаться с Беларусью в конктексте Восточного партнерства

Я не думаю, что кто-то в этой комнате, или в Европейской службе внешних дел имеет четкий ответ на то, как вести себя с Беларусью в контексте Восточного партнерства,

– сказал Кулеба.

Министр отметил, что, как Ассоциированное Трио, так и Евросоюз уверены, что белорусы заслуживают значительно лучшую жизнь и хорошее будущее. Международное сообщество проводит активный диалог относительно действий к режиму Лукашенко. Главный приоритет – поддержка белорусского народа.

ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси

Отметим, что только 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Они касаются, в частности, калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.

Актуально Киев поступил гадко, – Лукашенко пригрозил, что не будет принимать самолеты из Украины

На это сразу отреагировал самопровозглашенный президент Лукашенко. Он назвал представителей ЕС "мерзавцами" и грозился ввести в стране военное положение.