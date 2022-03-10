Никто не отправит на фронт неподготовленных людей, – Резников успокоил военнообязанных

Украина дает мощный и достойный отпор российским оккупантам. В стране объявлено военное положение и мобилизация, но Украина – не Россия, поэтому отправлять на фронт неподготовленных людей не собирается.

В украинской армии и теробороне пока хватает защитников, чтобы дать отпор российским оккупантам и активно прореживать их ряды. Всем мужчинам нужно быть на связи со своими военкоматами, но отправлять на фронт всех подряд Минобороны не собирается.

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Отправлять на фронт неподготовленных людей не будут

Министр обороны Алексей Резников призывает всех военнообязанных мужчин не пытаться выехать из страны (это невозможно в силу военного положения), а уведомлять местные центры комплектации о своем местонахождении.

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла! Наоборот – наша армия останавливает более многочисленного врага благодаря тому, что она мотивирована, лучше обучена и вооружена,

– сказал Резников.

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