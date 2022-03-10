В українській армії та теробороні наразі вистачає захисників, щоб дати відсіч російським окупантам та активно проріджувати його ряди. Усім чоловікам потрібно бути на зв'язку зі своїми військкоматами, але відправляти на фронт усіх підряд Міноборони не збирається.

Читайте також Росіяни вбили більше цивільних, ніж представників усіх силових структур, – Резніков

Відправляти на фронт не непідготовлених людей не будуть

Міністр оборони Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни (це неможливо через воєнний стан), а й повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцеперебування.

Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу! Навпаки – наша армія зупиняє більш численного ворога завдяки тому, що вона вмотивована, краще навчена та озброєна,

– сказав Резніков.

Резніков розповів як Україна перемагає. Звернення від 10 березня

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.