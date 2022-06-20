Никто не погиб, – Садовый отреагировал на пожар в церкви УПЦ МП во Львове

Участок, на котором расположен этот храм – выделен под церковь ПЦУ и там действительно стоит красивый храм. Также есть это временное сооружение, к которому приковано постоянное внимание.

Об этом 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что соответствующие органы определят, откуда появился этот поджог, потому что предварительно это внутреннее возгорание – возможно, электрические детали или электропроводка.

Я сам очень сильно удивился, ведь ничего не повредилось и никто не погиб, а весь город об этом говорит,

– отметил Андрей Садовый.

"Подобные инциденты действительно были, много лет назад. Эта церковь вспоминается мне давно одним интересным случаем. Когда-то патриарх Алексий писал письмо еще президенту Ющенко, относительно притеснений православных и в качестве примера приводил этот маленький храм", – рассказывает мэр Львова.

Там внутри очень мало места и посещает этот храм несколько бабушек – мне кажется, что кто-то намеренно "накручивает" эту ситуацию, добавляет Садовый.

Неизвестные возмущены из-за храма УПЦ МП

На этом же храме 28 мая 2022 неизвестные оставили надписи. В частности, тогда Союз православных журналистов сообщил, что на стенах храма перед всенощной написали:

"дом Путина";

"черты ФСБ";

"русские не люди".

Кроме того, неизвестные написали "Путин х**ло", перечеркнули двери храма красной краской крест-накрест, а также залили монтажной пеной входную дверь.

Тогда прихожане храма вызвали полицию. Правоохранители составили акт. Стоит вспомнить, что тот же Союз православных журналистов сообщал ранее, что:

14 мая церковь пытались поджечь и разрисовать;

25 мая на здании написали "РПЦ – секта" и нарисовали военную символику России.

Что случилось

Храм расположен на проспекте Червоной Калины 89. Видно, что состоянием ориентировочно на 23:00 19 июня на месте работали спасатели. Спикер главного управления ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев в комментарии журналистам рассказал, что по состоянию на 23:19 19 июня пожар удалось локализовать.

Отметим, что храм УПЦ МП на Сыхове уже неоднократно пытались демонтировать из-за сомнительной законности его возведения . В частности, активисты потребовали Госархстройинспекцию и Госгеокадастр проверить документы, узаконивающие строительство храма.

Подробнее о возгорании храма УПЦ МП во Львове: смотрите видео