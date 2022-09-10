До сих пор никто не понимает, кто командует "спецоперацией", – россиянин Яковенко

В кремле недовольны результатами войны, начатой против Украины. Иначе как тогда объяснить постоянные "чистки" в рядах командования вооруженными силами россии.

Похоже, даже путинские воины сами до конца не понимают, кто ими командует и раздает приказы на местах. Об этом на стриме и 24 каналу сказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист.

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По его словам, несмотря ни на что, путин пытается и дальше выглядеть уверенно, однако "все более неадекватным".

На самом деле, каких-то ресурсов и шагов для того, что переломить ситуацию на фронте у него нет. Прежде всего потому, что нет "мозгов". Это главная проблема, конечно, после нападения на большую европейскую страну,

– сказал Яковенко.

Неадекватное вранье россиян

И добавил, что происходит сейчас на фронте со стороны российского командования – сплошной бред. Так же смешно и выглядит ложь генерала коношенка о том, что, мол, "все идет по плану, продолжается наступление", в то время как вражеские войска терпят поражение. Это выглядит как минимум неадекватно, считает Яковенко.

"Это символ российской армии, когда есть такие "кадры" как коношенко. Это еще одна проблема. Кто руководит вообще? На самом деле до сих пор никто даже не понимает, кто командует "спецоперацией" (российский эвфемизм на обозначение войны против Украины – 24 канал)", – добавил оппозиционер.

И подчеркнул, что об этом точно никто не знал с начала большого наступления россии на Украину. Это еще одна из причин поражения страны-агрессора в войне.

Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео

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