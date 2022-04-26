Никто не убегал и не оставлял позиции, – Гайдай об оккупации Кременной

Российские военные выжгли буквально все во временно оккупированной Кременной Луганской области. Поэтому украинские военные решили не держаться за обстрелянную землю, ведь в этом не было смысла.

Гайдай призвал не разгонять так называемую "измену"

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он заверил, что украинские защитники не убегали и не сдавали позиции.

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По словам Гайдая, нужно понимать, что это стратегия, чтобы сохранить людей, которые потом будут воевать против оккупантов и пойдут в контрнаступление.

Глава Луганской военной администрации призвал не разгонять так называемую "измену".

Никто не убегал, никто не оставил позиции. Не было смысла держаться за землю, где прострелен каждый метр. Уже прямо в траншее прилетало четко,

– сказал он.

В Кременной у россиян произошла "досадная" ситуация

Гайдай также напомнил, что в Кременной произошла "досадная" ситуация для оккупантов. В одном из зданий произошел большой взрыв во время совещания так называемого "народного мэра" с руководством "силовиков" оккупантов.

Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты вывезли много раненых в Попасную.

Гайдай рассказал, что Лисичанск, Северодонецк и Горная община, кроме Новотошковского, находятся под контролем Украины. По его словам, в Рубежном и Попасной продолжаются бои.

Подытоживая, он заявил, что россияне не могут пройти Луганскую область.

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