Гайдай закликав не розганяти так звану "зраду"

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він запевнив, що українські захисники не тікали й не здавали позиції.

До теми Після знищення авіаударами: окупанти захопили спалене вщент Новотошківське

За словами Гайдая, потрібно розуміти, що така стратегія дозволяє зберегти людей, які потім будуть воювати проти окупантів і підуть в контрнаступ.

Очільник Луганської військової адміністрації закликав не розганяти так звану "зраду".

Ніхто не втікав, ніхто не залишив позиції. Не було сенсу триматися за землю, де простріляний кожний метр. Вже просто в траншеї прилітало чітко,

– сказав він.

У Кремінній в росіян сталася "прикра" ситуація

Гайдай також нагадав, що у Кремінній окупантів спіткала "прикра" ситуація. В одній з будівель стався великий вибух під час наради так званого "народного мера" з керівництвом "силовиків" окупантів.

Глава Луганської ОВА повідомив, що окупанти вивезли багато поранених в Попасну.

Гайдай розповів, що Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Гірська громада, крім Новотошківського, перебувають під контролем України. За його словами, у Рубіжному та Попасній тривають бої.

Підсумовуючи, він заявив, що росіяни не можуть пройти Луганську область.

До речі – нові вражаючі втрати ворога станом на 26 квітня: дивіться відео