Никто никуда не летит, – Ткаченко призвал украинцев сохранять спокойствие и критически мыслить

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к украинцам в связи с угрозой вторжения России. Он призвал критически мыслить и включать логику.

Ткаченко также отметил, что нужно доверять органам власти. Украинская разведка работает на отлично.

Ранее Единство и спокойствие, – спикер Стефанчук обратился к украинцам

Украинцы сильны тем, что вместе, – Ткаченко

"Никто никуда не летит". Мы – украинцы – сильны тем, что вместе. Поэтому критически мыслим, включаем логику. Это я о внутренней тревоге, которая есть у каждого внутри,

– написал Ткаченко.

Министр заверил, что ВСУ сейчас сильны, как никогда. Да и заявления о вероятном нападении – очень неоднозначные. Ткаченко сообщил, что окончательной информации по поводу принятого решения нет. Именно поэтому лучше сохранять спокойствие.

На каждое иностранное заявление есть объяснение от власти, – министр

На каждое заявление иностранных государств есть объяснение или аргументация со стороны украинской власти: Офиса Президента, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информполитики и других министерств,

– пояснил Ткаченко.

Что касается эвакуации иностранных дипломатов, то, подчеркнул чиновник, иностранные дипведомства действуют согласно своим протоколам.

По мнению Ткаченко, сейчас задача всего мира – мобилизация против России.

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Олигархи покидают Украину: что известно Ранее Ранее СМИ сообщали , что в течение 13 февраля из Киева вылетело рекордное количество чартеров и частных самолетов с украинскими олигархами и бизнесменами. Они покинули из-за возможной эскалации агрессии со стороны России. Из столицы отправились сразу 20 самолетов.

Смотрите видео о том, как олигархи покидали Киев:

Текст публикации Александра Ткаченко:

"Никто никуда не летит". Мы – украинцы – сильны тем, что вместе. Поэтому критически мыслим, включаем логику. Это я о внутренней тревоге, которая есть у каждого внутри.

Доверяем украинским органам власти. Наша разведка работает на отлично. Наши Вооруженные силы сильны, как никогда. Внимательно смотрим на заявления о вероятном нападении. Даже в США говорят: окончательной информации по поводу принятого решения нет. Поэтому, сохраняем спокойствие. На каждое заявление иностранных государств есть объяснение или аргументация со стороны украинской власти: Офиса Президента, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информполитики и других министерств.