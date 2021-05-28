Никуда, кроме России, не летал, – Соляр объяснила, повлияют ли санкции Запада на Лукашенко

После инцидента с самолетом Ryanair оппозиция Беларуси сообщила, что будет наращивать партизанское движение внутри страны и надеется на поддержку международного сообщества. Однако санкции Запада могут иметь негативные последствия для собственно белорусов, а не режима.

Об этом в своем видеоблоге "Подгорает" рассказала журналистка Екатерина Соляр. Она обратила внимание на слова Светланы Тихановской о том, что Беларусь ожидает решительных действий и помощи от международного сообщества.

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Соляр отметила, что некоторые белорусы таки надеются на помощь Европы в решении проблемы в стране. По словам экс-главы Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича, необходимо, чтобы санкции Запада были именно против Лукашенко и против его окружения, а не против белорусского народа.

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Зато Екатерина Соляр не уверена, что соответствующие действия со стороны Европы смогут улучшить ситуацию в Беларуси.

Стал теперь "нерукоподатный" (Лукашенко – 24 канал) невыездным, он и так никуда, кроме России, не летал. А состав компании Belavia сокращают, потому что цивилизованный мир эти борта принимать отказывается,

– сказала журналистка.

Она также обратила внимание на возможность блокировки его счетов и заметила, что вряд ли у Лукашенко есть так называемые заначки в Швейцарии или на Кипре. Однако если блокировка счетов таки состоится, то самопровозглашенному президенту никто не помешает взять деньги из бюджета страны.

"Не покупать продукты белорусского производства? Но это опять таки, как говорил Шушкевич, ударит по кошельку простых белорусов, которых будут увольнять с работы по ненадобности", – отметила Екатерина Соляр.

После вынужденного приземления в Минске самолета рейса Афины – Вильнюс, задержали активиста Романа Протасевича . Поэтому в ЕС и США заявили, что будут готовить санкции против Беларуси.

Полный выпуск видеоблога "Подгорают" на 24 канале: смотрите видео