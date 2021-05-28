Про це у своєму відеоблозі "Підгорає" розповіла журналістка Катерина Соляр. Вона звернула увагу на слова Світлани Тихановської про те, що Білорусь очікує рішучих дій і допомоги від міжнародного товариства.

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Соляр зазначила, що деякі білоруси таки сподіваються на допомогу Європи у розв'язанні проблеми в країні. За словами ексголови Верховної Ради Білорусі Станіслава Шушкевича, необхідно, щоб санкції Заходу були саме проти Лукашенка та проти його оточення, а не проти білоруського народу.

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Натомість Катерина Соляр не впевнена, що відповідні дії з боку Європи зможуть покращити ситуацію в Білорусі.

Став тепер "нерукоподатний" (Лукашенко – 24 канал) невиїзним, він й так нікуди, окрім Росії, не літав. А склад компанії Belavia скорочують, бо цивілізований світ ці борти приймати відмовляється,

– сказала журналістка.

Вона також звернула увагу на можливість блокування його рахунків і зауважила, що навряд чи Лукашенко має так звані заначки у Швейцарії чи на Кіпрі. Проте якщо блокування рахунків таки відбудеться, то самопроголошеному президенту ніхто не завадить взяти гроші з бюджету країни.

"Не купувати продукти білоруського виробництва? Але це ж знову таки, як говорив Шушкевич, вдарить по гаманцю простих білорусів, яких звільнятимуть з роботи через непотрібність", – зазначила Катерина Соляр.

Довідка. Після вимушеного приземлення у Мінську літака рейсу Афіни – Вільнюс, затримали активіста Романа Протасевича. Через це у ЄС та США заявили, що готуватимуть санкції проти Білорусі.

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