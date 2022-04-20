Никуда не едут, ничего не везут: русской железной дороге сделали очень больно

Ничто так не радует, как экономические потери рашистов. Ибо вслед за самолетами, грузовиками и судами, которые теперь курсируют только в пределах Московии, в упадке и железная дорога.

РЖД – банкрот

По состоянию на середину апреля РЖД отчитывается, что 150 тысяч грузовых вагонов просто стоят.

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Они никуда не уезжают и ничего не везут. Потому что из-за санкций изменились грузопотоки. Более того, пустых вагонов так много, что их негде хранить.

Привет шахтерам

Вся сеть РЖД, а это и 440 промышленных предприятий, подключенных к железной дороге, могут вместить только 63 тысяч вагонов для простоя. Поэтому остальные пустые вагоны хранятся на путях общего пользования. И за такую ​​"аренду" путей частные владельцы вагонов должны платить. А платить нечем, потому что их деятельность остановлена.Сейчас, чтобы не провоцировать массовые банкротства, рашистское правительство полагает, как отменить плату за хранение вагонов на путях РЖД. А это значит, что та же РЖД получит дополнительный ущерб в 1 миллиард рублей в год.

Следующим звеном в эффекте домино оказались шахты Кузбасса.

Поскольку Европа закрыта – грузы экстренно переориентировали на Азию, и восточные железнодорожные направления (БАМ и "Транссиб") оказались перегруженными. Следовательно, предприятия не могут отправить на восток уже законтрактованные товары.

Что в итоге? Угольная промышленность Кузбасса за I квартал 2022 года направила на восток 13 миллионов тонн угля, а это на 18% меньше плана.

Рашистские власти бьются в конвульсиях и требуют от шахт увеличить экспорт в Азию. Но ничего не выходит. По факту – уменьшение, и это только по итогам I квартала. А срыв контрактных обязательств неизбежно приведет к накоплению угля на складах Далее – штрафные санкции со стороны покупателей и утраты отдельных рынков сбыта. И это откровенно признает правительство России.

Полный экономический крах Рашки близко. А на подходе еще шестой пакет санкций.

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