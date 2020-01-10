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      Нижняя палата Конгресса США решила ограничить военные полномочия Трампа

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      Дональду Трампу ограничат военные полномочия / Getty Images

      Об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа нижняя палата Конгресса страны голосовала ночью 10 января. Соответствующую резолюцию поддержали 224 депутата против 194.

      Резолюция об ограничении военных полномочий Трампа предусматривает, что президент США не будет иметь права объявить войну Ирану без одобрения Конгресса. Об этом рассказали в NBC News.

      Читайте также: Жуткая авиакатастрофа и конфликт между США и Ираном: почему время нейтралитета прошло

      Однако Трамп сохраняет за собой право применить силу, если от Ирана будет реальная угроза атаки на объекты США или американских военных.

      • Запрета использовать силу против террористов – например, Аль-Каиды – нет. Но главе Белого дома придется при этом объяснить Конгрессу, что применение силы действительно необходимо.

      Важно!

      Принятие резолюции об ограничении военных полномочий Трампа нижней палатой Конгресса еще не значит, что она уже действует.

      Документ должны одобрить в Сенате, а большинство в верхней палате Конгресса – у Республиканской партии, которая Трампа полностью поддерживает. 

      Что следует знать о конфликте Ирана и США

      • Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа.
      • Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". Духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".
      • 6 января НАТО решило остановить военную миссию в Ираке, а в Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов.
      • 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.
      • 8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, но американцев среди них вроде бы нет. Поэтому США пока воздержались от резких шагов. 

      К теме: Новые санкции против Ирана уже вступили в силу, – Трамп

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Конфликт между США и Ираном Иран Новости США Дональд Трамп
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