Нижня палата Конгресу США ухвалила обмежити військові повноваження Трампа

Про обмеження військових повноважень президента США Дональда Трампа нижня палата Конгресу країни голосувала вночі 10 січня. Відповідну резолюцію підтримали 224 депутати проти 194.

Резолюція про обмеження військових повноважень Трампа передбачає, що президент США не матиме права оголосити війну Ірану без схвалення Конгресу. Про це розповіли у NBC News.

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Однак Трамп зберігає за собою право застосувати силу, якщо від Ірану буде реальна загроза атаки на об'єкти США чи американських військових.

Заборони використовувати силу проти терористів – наприклад, Аль-Каїди – немає. Але главі Білого дому доведеться при цьому пояснити Конгресу, що застосування сили дійсно необхідне.

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Ухвалення резолюції про обмеження військових повноважень Трампа нижньою палатою Конгресу ще не означає, що вона вже діє.



Документ повинні схвалити у Сенаті, а більшість у верхній палаті Конгресу – у Республіканської партії, яка Трампа повністю підтримує.

Що слід знати про конфлікт Ірану та США

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа.

Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". Духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою".

6 січня НАТО вирішило зупинити військову місію в Іраку, а в Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів.

7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 людей, але американців серед них начебто немає. Тому США поки утрималися від різких кроків.

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