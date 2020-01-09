22:08
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Петро Охотін
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      БЛОГ Петро Охотін
      Політтехнолог, співавтор книги "Виграти вибори: покрокова інструкція".

      Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув

      18
      Дональд Трмап / 24 канал

      Світ трусить. На жаль, пояснення конфлікту в Ірані може лежати на поверхні – війна за нафту напередодні енергетичної революції.

      Співчуття родичам загиблим у авіакатастрофі, яка трапилася в Ірані. Це страшно. Співчуття тим, хто зараз переживає війну.

      Володимир Зеленський у зв'язку з останніми новинами повернувся з Оману. І це правильно. Попри те, що Оман намагається балансувати між США та Іраном, дуже часто саме Маскат виступав посередником для переговорів між Тегераном, Лондоном і Ер-Ріядом. Іншими словами, краще подалі.

      До теми: Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту

      Світ трусить. На жаль, пояснення конфлікту в Ірані може лежати на поверхні — війна за нафту напередодні енергетичної революції. Російські ЗМІ опублікували новину про те, що китайські та російські компанії почали контролювати нафтову промисловість Венесуели.

      Telegram-канал пройшла інформація (її неможливо точно перевірити) про те, що загиблий Сулеймані був"смотрящим" за тим як гроші Ірану за нафту йдуть через офшори у обхід санкцій. Іншими словами, знав схеми того як Іран торгує через посередників.

      Також Путін і Ердоган у Стамбулі запустили "Турецький потік". Ситуація в Ірані та Іраку, таким чином, швидше про гроші, ніж про абстрактні поняття.

      Очевидно, що час солодких нейтралітетів минув. Гадаю, Україні потрібно однозначно заявити про свою підтримку США.

      Можливо, варто створити свою, українську приватну військову корпорацію та протестувати її як проксі-силу в конфліктах майбутнього.

      Можливо, варто підняти питання про створення сил за участі Грузії, Польщі, України та балтійських країн. Не обов'язково вогнева підтримка. Може бути і участь батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Як 15 років тому.

      Києву варто піднімати питання про відновлення територій після війни та говорити про нову систему світової безпеки. Користуватися порядком денним для просування своїх меседжів.

      Ситуація в Ірані – продовження зламу старого світу. Не виключаю, що конфлікти по всьому світі загостряться, щоб затвердити нові зони впливу.

      Відсидіти в затишному болітці не вдасться.

      Думки, висловлені в рубриці "Блоги", передають точку зору самих авторів і не обов'язково відображають позицію редакції

      Важливо! США пропонують Ірану переговори: деталі

      У Росії горить нафтопереробний завод "Лукойл": є постраждалі – фото, відео
      сьогодні
      13149
      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Володимир Зеленський Іран Дональд Трамп Конфлікт між США та Іраном Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув
      Петро Охотін 18
      сьогодні , 21:00 Було відчуття, що їду в один кінець: спогади "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 219
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1262
      сьогодні , 20:30 Чемпіонат Європи з гандболу 2020 – що це за вид спорту та які правила
      Михайло Гема 141
      сьогодні , 20:11 Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним
      Олена Трибушна 1569
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук