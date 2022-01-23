Низкая видимость, сильный мороз и ветер: спасатели советуют отказаться от похода в горы
В Украине 23 января будут сохраняться плохие погодные условия. По соображениям безопасности, спасатели советуют воздержаться от походов в горы.
Известно, что по состоянию на 23 января 08:50 на горе Пип Иван Черногорский была облачная погода.
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Какая сейчас ситуация в горах
В горах Прикарпатья и Закарпатья температура воздуха составляет -19 градусов. Ветер западный, местами его порывы достигают скорости 17 метров в секунду. К тому же видимость ограничена – всего до 20 метров.
Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье,
– призывали спасатели.
В горах плохая видимость / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
На Закарпатье сошла лавина
В горах в Закарпатье произошла чрезвычайная ситуация. 23 января там сошла лавина. Произошло это как раз при спуске с горы группы туристов. В снежной ловушке оказались 5 человек. И хотя на момент прибытия спасателей туристы откопались самостоятельно, один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждался в транспортировке.
На помощь пришли горные спасатели села Нижние Ворота и Пилипец. В общей сложности к спасению привлекли 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами есть.
На Закарпатье сошла лавина / Фото ГСЧС
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности
Чрезвычайники, ссылаясь на данные синоптиков Укргидрометцентра, объявили значительную снеголавинную опасность третьего уровня. Она будет сохраняться в течение 22-24 января в горах Львовской области. В то же время 23-24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будут снегопады и метели.
Спасатели упорно предупреждают граждан о снеголавинной опасности на склонах Карпат. Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу для жизни и здоровья туристов, которые, несмотря на предостережения чрезвычайников, отправляются в непогоду в горы.
– отметили в ГСЧС.
Спасатели постоянно привлекаются к поискам и спасению людей, которые теряют ориентацию на местности, отходят от запланированного маршрута или травмируются во время похода.
Полный текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:
Внимание! Ухудшение погодных условий! По состоянию на 08:50, 23.01.2022 на горе Пип Иван Черногорский облачно (видимость до 20 метров), ветер западный, порывы до 17 м/с, температура воздуха -19 градусов. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!