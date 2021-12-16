Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". По ее словам, у страны, которая ведет войну, должно быть жесткое отношение к тем, кто подрывает армию.
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"Можно говорить высокими фразами или же нормами Уголовного кодекса, но я считаю, что когда в стране война, то последнее, что можно делать – наживаться на армии. Это такая низость, которую нельзя простить, нельзя на нее закрыть глаза и это стоит приравнивать к измене", – рассказала Маляр.
Я, как юрист, понимаю, что это совсем другие правонарушения, но по сути своей, это то, что подрывает армию, на которой стоит государство. Люди, которые это делают, должны быть наказаны,
– добавила она.
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