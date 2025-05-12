Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Что известно об издевательствах в Тернополе

По словам мамы девочки, она искала няню и нашла работницу в конце апреля через сайт объявлений. После телефонного разговора женщина договорилась, чтобы и ухаживала за ее ребенком.

Няня в течение двух недель только дважды приходила к девочке. Впоследствии женщина увидела на одном из телеграмм-каналов видео со своим ребенком, которую оскорбляет сиделка, снимала это на камеру и распространяла среди друзей,

– рассказали правоохранители.

Нарушительницей оказалась 18-летняя жительница Тернополя. Правоохранители уже провели беседу с девушкой. Няня свою вину признала, однако причину своего поступка объяснить не смогла.

Няня издевалась над маленьким ребенком в Тернополе / фото Нацполиции

На девушку составили протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". Няне грозит штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кстати, в Днепре подростки снимали на телефон тонущего мужчину,, вместо того, чтобы помочь ему. Он погиб. Сейчас полиция занимается поисками несовершеннолетних авторов видео.