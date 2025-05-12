Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільської області.

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Що відомо про знущання у Тернополі

За словами мами дівчинки, вона шукала няню і знайшла працівницю наприкінці квітня через сайт оголошень. Після телефонної розмови жінка домовилася, аби та доглядала за її дитиною.

Няня впродовж двох тижнів лише двічі приходила до дівчинки. Згодом жінка побачила на одному з телеграм-каналів відео зі своєю дитиною, яку ображає доглядальниця, знімала це на камеру та розповсюджувала серед друзів,

– розповіли правоохоронці.

Порушницею виявилася 18-річна жителька Тернополя. Правоохоронці вже провели бесіду з дівчиною. Няня свою вину визнала, однак причину свого вчинку пояснити не змогла.

Няня знущалася з маленької дитини у Тернополі / фото Нацполіції

На дівчину склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею "дрібне хуліганство". Няні загрожує є штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

До речі, у Дніпрі підлітки знімали на телефон чоловіка, що тонув, замість допомогти йому. Він загинув. Наразі поліція займається пошуками неповнолітніх авторів відео.