Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань: что нужно знать о спикере и почему она бросает вызов Китаю

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване. Ранее в Китае заявили, что они сочтут этот визит грубым вмешательством во внутренние дела страны и посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность, поэтому армия готова и будет действовать.

Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о Нэнси Пелоси: ее биографию, политический путь, взгляды и о том, почему она все же решила бросить вызов Китаю.

Читайте также Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности, – СМИ

Биография и образование

Нэнси Патрисия Д'Алесандро (в замужестве – Пелоси) родилась 26 марта 1940 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Она выросла в семье демократа Томаса д'Алесандро-младшего, который был конгрессменом США от штата Мэриленд и мэром Балтимора. Кроме того, брат Нэнси тоже был мэром Балтимора в 1967 – 1971 годах.

Хотя Пелоси родилась в США, она происходит из семьи американских итальянцев. Нэнси стала самой молодой в большой семье Д'Алесандро, которая воспитывала 6 детей.

Нэнси Пелоси с детства интересовалась политикой / Фото twitter.com/SpeakerPelosi

Нэнси Пелоси окончила институт Нотр-Дам (католическую школу для девочек) и Тринити-колледж (ныне – Вашингтонский университет Тринити) в округе Колумбия в 1962 году, получив степень бакалавра политологии.

Своего будущего мужа – Пола Френа Пелоси – Нэнси встретила в Тринити-колледже. Они женились в Балтиморе 7 сентября 1963 года. Затем семья переехала в Нью-Йорк, а уже в 1969 году в Сан-Франциско. У них пятеро детей: Нэнси Корин, Кристин, Жаклин, Пол и Александра, а также девять внуков.

Политическая карьера

Еще с младших лет Нэнси Пелоси увлекалась политикой и даже присутствовала на инаугурационной речи Джона Кеннеди в 1961 году.

Полноценно в политику Нэнси Пелоси пришла под знаменами Демократической партии. В 1976 году ее избрали членом Национального демократического комитета от Калифорнии, женщина сохраняла этот пост в течение 20 лет. В 1977 году она возглавила партию в Северной Калифорнии, а позже стала лидером всех калифорнийских демократов.

Пелоси стала одной из самых влиятельных женщин в США / Фото Instagram/speakerpelosi

В июне 1987 года ее избрали депутатом Палаты представителей Конгресса США. Позже она дважды возглавляла этот избирательный орган – в 2007 – 2011 году и с 2019-го по настоящее время.

Нэнси получила место конгрессвумен и в 1988 году, набрав 76,4%, а впоследствии переизбиралась еще 10 раз. В последнем округе с большим преимуществом в пять раз – набирая около 80% голосов. При этом она не участвовала в предвыборных дебатах с 1987 года.

16 ноября 2006 года Нэнси Пелоси была единогласно избрана кандидатом в спикеры от демократов, фактически став избранным спикером. 3 января 2007 года Пелоси одержала победу на выборах спикера Палаты представителей, получив 233 голоса членов конгресса против 202 голосов за республиканского кандидата Джона Бейнера.

В своей первой речи как спикер Нэнси Пелоси подчеркнула историческую важность занятия женщиной этой должности.

Это исторический момент – как для Конгресса, так и женщин нашей страны. Этого момента мы ждали более двухсот лет. Никогда не теряя веры, мы прошли через многие годы борьбы ради достижения наших прав. Но женщины не просто ждали – они работали. Никогда не теряя веры, мы работали над исполнением американского обещания, что все мужчины и женщины созданы равными. Для наших дочерей и внучек сегодня мы пробили стеклянный потолок. Для наших дочерей и внучек граница теперь только небеса, и для них все возможно,

– сказала тогда Пелоси.

Пелоси играла ключевую роль в импичменте Трампа / Фото Instagram/speakerpelosi

Нэнси Пелоси стала первой женщиной в истории США, избранной спикером нижней палаты Конгресса, а также самой высокопоставленной женщиной в американской истории, занявшей третью по значимости должность в США – после президента и вице-президента.

Ключевая роль в импичменте Дональда Трампа

Отношения между Нэнси Пелоси и Дональдом Трампом всегда были достаточно напряженными. В соцсетях эпатажный экс-президент не жадничал на оскорбительные высказывания в адрес Пелоси. Но сначала спикер Палаты представителей не поддерживала идею импичмента Трампа, называя оскорбления, звучавшие из его уст в ее адрес "обычной истерикой человека, не умеющего контролировать свои эмоции" .

Пелоси выступила за импичмент Трампа после того, как достоянием общественности стали его телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу Джозефа Байдена. По мнению Пелоси, попытки главы Белого дома оказать давление на президента Украины могут быть расценены как обращение к иностранному государству для организации нового вмешательства в выборы в США.

Пелоси объявила о начале официального процесса импичмента 45-го президента со словами: "У нас нет другого выбора" .

Пелоси также поддерживает Украину / Фото Instagram/speakerpelosi

Заслуги и взгляды Нэнси Пелоси:

выступала против увеличения военного контингента США в Ираке , предложив начать поэтапную передислокацию войск и определение основной их миссией вместо ведения боевых действий обучения, логистики, защиты и противодействия террору;

, предложив начать поэтапную передислокацию войск и определение основной их миссией вместо ведения боевых действий обучения, логистики, защиты и противодействия террору; помогла президенту Бараку Обаме реализовать масштабную реформу здравоохранения , разработав законопроект о реформе за рекордные два месяца и убедив Палату представителей его поддержать;

, разработав законопроект о реформе за рекордные два месяца и убедив Палату представителей его поддержать; голосовала за сохранение ограничений на поездки американских граждан на Кубу до тех пор, пока президент не подтвердит, что Куба освободила всех политических заключенных и экстрадировала лиц, обвиняемых в США в воздушном пиратстве, незаконном обороте наркотиков и убийствах;

и экстрадировала лиц, обвиняемых в США в воздушном пиратстве, незаконном обороте наркотиков и убийствах; поддерживала Израиль в войне с Палестиной . Перед выборами в Палестинской автономии в 2006 году она голосовала за резолюцию, осуждающую участие в выборах ХАМАС и других организаций, определенных законодательством как террористические;

. Перед выборами в Палестинской автономии в 2006 году она голосовала за резолюцию, осуждающую участие в выборах ХАМАС и других организаций, определенных законодательством как террористические; в 2008 году раскритиковала КНР за подавление беспорядков в Тибете и призвала всех "свободолюбивых людей мира" осудить Китай;

и призвала всех "свободолюбивых людей мира" осудить Китай; выступала против попыток законодательно запретить прерывание беременности , выступала за существенное усиление контроля за оборотом оружия, в частности, за более тщательную проверку информации о прошлом людей, желающих приобрести оружие;

, выступала за существенное усиление контроля за оборотом оружия, в частности, за более тщательную проверку информации о прошлом людей, желающих приобрести оружие; отстаивает гражданские свободы человека и защищает права представителей ЛГБТ-сообщества, а также детей нелегальных мигрантов в США.

Конфликт между США и Китаем назревает давно / Фото Instagram/speakerpelosi

Почему вспыхнул конфликт

29 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела в Азию с рядом рабочих визитов: в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Ранее сообщалось, что посещать Тайвань политик не будет, потом появилась информация, что она может там заночевать или вообще пролететь транзитом.

Но позже издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти Тайваня отметило, что Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань во вторник: планирует там переночевать и еще в среду провести рабочие встречи с местными властями.

В Китае на это отреагировали достаточно остро. Спикер министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что они сочтут это грубым вмешательством во внутренние дела Китая, поэтому армию приведут в полную боевую готовность.

Нэнси Пелоси не побоялась бросить вызов Китаю / Фото Instagram/speakerpelosi

Правящая коммунистическая партия Китая считает самоуправляющийся демократический Тайвань своей территорией, хотя никогда им не руководила. В КНР не исключают, что будут применять силу для воссоединения острова с материковой частью Китая.

Мы хотели бы еще раз предупредить Соединенные Штаты, что мы полностью готовы и торжественно ждем. Народно-освободительная армия никогда не будет сидеть сложа руки. Что касается того, какие именно меры мы будем принимать, то подождем и увидим, решится ли она на этот визит,

– заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Напомним, что военная подготовка к возможному столкновению продолжается уже около недели. Китай провел военные учения со стрельбами вблизи Тайваня. Тайвань же поднял в небо свои истребители и развернул системы противовоздушной обороны.

В США также решили дополнительно охранять спикера: самолет из Пелоси сопровождает авианосец "Рональд Рейган" и истребители. Также ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Джо Байдена поддержит Нэнси Пелоси, если все же отправится на Тайвань.

Также важно – Китай анонсировал масштабные учения и пригрозил Тайваню: смотрите видео