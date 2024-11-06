В 20-й раз: Нэнси Пелоси переизбрали в Палату представителей в возрасте 84 лет

Бывшего спикера Палаты представителей и демократа Нэнси Пелоси переизбрали в Конгресс США в результате выборов на 20-й срок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Hill. Отметим, что 84-летняя Пелоси ранее дважды занимала должность спикера Палаты представителей – оба раза по 4 года.

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Пелоси в двадцатый раз переизбралась в Палату представителей

Как отмечается, для 84-летней Пелоси это уже 20-е переизбрание в Палату представителей.

Она легко победила в 11 округе в Конгресс в штате Калифорния кандидата от Республиканской армии Брюса Лу, который сравнивал демократов с коммунистами.

Добавим, что Пелоси была первой женщиной, которая занимала должность спикера Палаты представителей в истории страны.

Отмечается, что в этом году, несмотря на отход от официальной роли спикера, она сыграла важную роль в убеждении президента США Байдена не баллотироваться на переизбрание после его катастрофических дебатов против Дональда Трампа, которые состоялись летом.