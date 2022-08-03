Визит Пелоси на Тайвань показал, что у одной девочки яйца больше, чем у целого Политбюро

В прямом эфире целый мир наблюдал историю, как у одной девочки яйца оказались больше, чем у целого Политбюро.

Китай "сдулся" на глазах у всего мира

Ожидаемо. Коммунисты всегда проигрывают. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань – это максимально успешная демонстрация силы. Все прошло лучше, чем можно было ожидать.

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путин остался ни с чем

Китайская пародия на сверхдержаву своими воинственными заявлениями и угрозами сделала унижение Китая максимальным. Внимание всего мира было приковано к Тайваню и весь мир увидел, как Китай позорно включил заднюю.

Этот визит будет иметь прямое отношение к нашей войне. Россия получила четкий и однозначный сигнал, что Китай не готов к военному конфликту с США даже ради своих интересов. Тем более не будет кофликтовать ради чужих.

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По-моему, следствием нерешительности Китая должно быть существенное снижение риска ядерного удара по нашей территории. Очевидно, что в случае ядерной войны на поддержку Си Путин может не рассчитывать. У самих очко скрипит. Боже, благослови Америку! В историческое время живем.

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