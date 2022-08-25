Так, ко Дню Независимости Украины на Брайтон-Бич (США) переименовали один из перекрестков. Теперь он называется "Украинский путь".

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Символический шаг

За полгода полномасштабной войны мы убедились, что наша сила – в единстве. Каждый маленький шаг является чрезвычайно важным вкладом в большую победу.

Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, официальное переименование перекрестка завершили именно в День Независимости Украины. 24 августа всегда имело большое значение для каждого гражданина, но в этом году оно особенно символично. Этот день – о нашей смелости, борьбе и любви, которые длятся около тысячи лет.

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