Так, до Дня Незалежності України в Брайтон-Біч (США) перейменували одне з перехресть. Тепер воно має назву "Український шлях".

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Символічний крок

За пів року повномасштабної війни ми переконалися, що наша сила – в єдності. Кожен маленький крок є надзвичайно важливим внеском у велику перемогу.

Як наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, офіційне перейменування перехрестя завершили саме у День Незалежності України. 24 серпня завжди мало велике значення для кожного громадянина, але цього року воно є особливо символічним. Цей день – про нашу сміливість, боротьбу та любов, які тривають близько тисячі років.

На Брайтон-Біч з'явилося перехрестя "Український шлях" / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

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