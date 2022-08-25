Так, до Дня Незалежності України в Брайтон-Біч (США) перейменували одне з перехресть. Тепер воно має назву "Український шлях".
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Символічний крок
За пів року повномасштабної війни ми переконалися, що наша сила – в єдності. Кожен маленький крок є надзвичайно важливим внеском у велику перемогу.
Як наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, офіційне перейменування перехрестя завершили саме у День Незалежності України. 24 серпня завжди мало велике значення для кожного громадянина, але цього року воно є особливо символічним. Цей день – про нашу сміливість, боротьбу та любов, які тривають близько тисячі років.
На Брайтон-Біч з'явилося перехрестя "Український шлях" / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової
День Незалежності України: останні новини
- У День Незалежності Володимир Зеленський звернувся до українців словами "вільний народе незалежної України". Він зауважив, що за цими чотирма словами сьогодні – на 182 день повномасштабної війни – так багато сенсів, символів, подвигів та втрат, радості й болю, а головне – правди. Ця правда – про сьогодення українців, з нею неможливо сперечатися.
- День Незалежності України – це результат тисячолітньої боротьби. Щемливі привітання записали українські військові, силовики, правоохоронці, політики та активісти.
- Цього дня Україну вітають українські зірки. У 31-й День Незалежності України співаки Сергій Бабкін, Злата Огнєвіч, Макс Барських і TAYANNA потішили шанувальників новими патріотичними композиціями.
- Свої привітання нашій державі та сміливому народу висловили й світові лідери. Серед них – Борис Джонсон, Анджей Дуда, Урсула фон дер Ляйєн, Єнс Столтенберг, Мелінда Сімонс, Джозеф Боррель та інші.
- До Києва 24 серпня приїхав справжній друг українського народу – Борис Джонсон. Британський лідер повідомив про новий пакет допомоги – понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
- На День Незалежності США цінний подарунок Україні зробили й США. Країна виділила зброю на 3 мільярди доларів.
- Звісно, привітати нас не забули й росіяни. У святковий день українцям довелося неодноразово спускати в укриття та рятуватися від ракетних обстрілів.
З Днем Незалежності, наша рідна Україно: дивіться відео