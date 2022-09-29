Последний рубеж противотанковой обороны: почему NLAW не оставляет россиянам шанса на спасение

Шведско-британский противотанковый ракетный комплекс NLAW создан, чтобы эффективно уничтожать врага на близких расстояниях. Оружие лишает оккупантов возможности спрятаться за броней и спокойно зайти в город.

Современная война – это не только артиллерийские баталии или обмен ракетами из РСЗО. Ближние бои также являются сложными и важными маневрами, которые кардинально отличаются от привычных для всех полевых и окопных войн. Побеждать врага на поле сражения помогает не только мастерство, но и оружие. Давайте выясним, какую роль в войне играет ПТРК NLAW.

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Какую задачу ставили разработчики

Комплекс NLAW можно подготовить к бою в считанные секунды. Он максимально прост в использовании и предназначен для того, чтобы приносить победу в боях на ближних дистанциях. Все что нужно – нажать на спусковой крючок. После этого ракета сделает все сама.

Благодаря стратегическому партнерству с США и нашими западными союзниками, ВСУ получили прекрасную возможность выжечь сотни танков, БМП и тысячи оккупантов, пришедших на украинскую землю.

Что известно о ПТРК NLAW: смотрите видео

Разработкой этого комплекса занимались десятки компаний из Великобритании и Швеции еще в 2000 годах. Задача перед ними стояла непростая – представить современное, максимально простое и быстрое в использовании оружие.

Главным вызовом для разработчиков было то, что NLAW должен иметь такие характеристики, которые позволили бы использовать его во время уличных боев. Это сложно, ведь значит, что из этого оружия нужно стрелять из окон, подвалов, укрытий и тайников. Несмотря на это, оно не должно выдавать позиции стрелка.

Как функционирует оружие

В серийное производство NLAW был запущен в 2004 году. Противотанковый комплекс смог за 3 секунды фиксировать, а затем уничтожать цель. От оператора нужно только зафиксировать мишень в прицеле и удержать так в течение трех секунд. За это время цифровые системы самостоятельно рассчитают дистанцию, траекторию полета, погодные условия и т.д.

После запуска ракета будет преследовать цель, пока не попадет в нее. К слову, снаряд имеет 2 типа атаки:

сверху, если нужно поразить танк, поскольку крыша и башня – это менее бронированные места;

по прямой на случай, если уничтожить нужно среднебронированную или легкую технику.



Ракета преследует цель / Скриншот с видео 24 канала

Кроме этого, выстрел может быть даже из мест, где движение или передвижение ограничено. То есть из тесных и даже закрытых помещений. Система пуска работает в два этапа: во время первого выбивного заряда выбрасывает ракету из пускового тубуса, а после преодоления нескольких метров начинается второй этап. На безопасном от стрелка расстоянии запускается шаровой твердотопливный двигатель, который и двигает ракету вперед.

Почему против NLAW не устоит ни один танк

Одно из самых больших преимуществ NLAW в том, что этим оружием можно научиться пользоваться всего за несколько часов. В то же время, портативность и возможность уничтожать тяжелую бронированную технику сделали этот комплекс одним из лучших в своем классе.

NLAW пробивает броню толщиной до 500 миллиметров, а такого нет ни в одном современном танке. К слову, работать с этим вооружением можно практически в любую погоду. От минус 38 до плюс 63 градусов по Цельсию.



Научиться стрелять из NLAW можно за несколько часов / Скриншот из видео 24 канала

Сбить или перехватить ракету, выпущенную из NLAW, невозможно, ведь принцип наведения здесь оптический с инерционной системой. Сам сигнал к подрыву кумулятивной головки идет от магнитного взрывателя.

Это означает, что выпущенная ракета движется к цели не с помощью лазерной наводки, а по заранее рассчитанной траектории и подрывается на высоте 1 метр над башней танка. Так что ни один танк сверху не имеет мощной брони. Это означает, что непосильного танка для NLAW не существует.

Когда NLAW вступает в игру

Теперь, если говорить о тактико-технических аспектах этого вооружения, то NLAW весит почти 12,5 килограммов. Имеет более метра в длину. То есть это достаточно компактное оружие. Начальная скорость ракеты – 40 метров в секунду, а максимальная – 200. Максимальная дальность стрельбы – 800 метров.

Конструкция NLAW позволяет подстроить его под свои нужды, специфику и методы ведения боя. К примеру, комплекс можно оборудовать тепловизором и дополнительными прицелами. Таким образом, есть возможность выполнять задания в любое время суток.

Характеристики NLAW/ Скриншот с видео 24 канала

Не следует забывать, что эффективная рабочая дальность использования NLAW – от 20 до 800 метров. Однако больше ему и не нужно. NLAW изначально и создавался как оружие для боев на ближних дистанциях и преимущественно в городах.

Именно поэтому NLAW называют последним рубежом противотанковой обороны. Они вступают в игру, только когда враг на тяжелой бронированной технике уже попал в город. Когда "Стугны" и "Джавелины" уже поработали на своих эффективных рабочих дистанциях в 1-3 километра.

Сейчас на вооружении ВСУ есть РПГ-7, РПГ-19 и РПГ-26, но их дальность до 300 метров. Иногда этого катастрофически мало. Поэтому благодаря стратегическому партнерству с США и союзниками Украина получила комплексы, способные крушить врага на немалых расстояниях в ближних боях.

Как сработал NLAW в войне

Только в первые две недели войны ВСУ удалось уничтожить более 300 российских танков. NLAW сыграл здесь свою немаловажную роль, ведь такое оружие полностью меняет концепцию боя в городах и даже в лесистых местностях.



NLAW позволяет обороняться даже в городе / Скриншот с видео 24 канала

Враг больше не может свободно и беспрепятственно заехать на бронированной технике в города, потому что из каждого окна, куста, из каждого угла его ждет смерть. Благодаря стратегическому партнерству со США и западными странами, такими как Швеция и Британия, ВСУ получили современные, мощные и невероятно точные комплексы, способные уничтожить врага в каком бы танке он ни сидел.