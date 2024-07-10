Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Однако правда оказалась совсем не такой, которая могла бы показаться, на первый взгляд, передает 24 Канал.

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Что видели в небе над Киевом горожане ночью

Около 00:17 10 июля в сети появились посты, что в небе над Киевом заметили "НЛО". Местные телеграм-каналы также начали публиковать фото с якобы "неопознанным летающим объектом". Некоторые даже утверждали, что это мог быть вражеский беспилотник, ведь в Киевской области звучала тревога

В Киеве ночью горожане фиксировали "НЛО" / Фото из местных телеграм-каналов

Однако в конце концов в образовательном проекте о космосе Alpha Centauri сообщили, что в небе зафиксировали вовсе не "НЛО" и не вражеский беспилотник. На самом деле в Украине был виден пролет второй ступени ракеты Ariane 6.

Украинцы видели вторую ступень ракеты Ariane 6 / Видео с телеграм-канала Alpha Centauri

Эта ракета должна вывести на околоземную орбиту 17 полезных нагрузок и продемонстрировать возможность повторного включения двигателей второй ступени.

К слову, запуск ракеты Ariane 6 состоялся с космодрома Европа во Французской Гвиане в Южной Америке. Генеральный директор Arianespace Стефан Израэль отметил важность миссии Ariane 6 для восстановления автономного доступа Европы к космосу.