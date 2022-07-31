НМТ 2022 – как пройти пробный тест: математика, украинский язык, история Украины

В 2022 году из-за российского вторжения Минобразования решило не проводить полноценное ВНО, вместо него будет мультипредметный тест или НМТ-2022. Чиновники-просветители утверждают, что он не будет сложным и предлагают в этом убедиться.

Составлять НМТ-2022 придется в формате онлайн, а это для неподготовленных подростков может составлять фактор дополнительного стресса. Чтобы его преодолеть – в специальной онлайн-среде Львовского регионального центра оценивания качества образования был разработан специальный демонстрационный вариант мультипредметного теста.

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Зачем нужен пробный тест

Авторы демонстрационного НМТ отмечают, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, что будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

Пройти "пробник" НМТ-2022 можно по этой ссылке

Таким образом, ознакомление с "пробником" и его прохождение должно адаптировать абитуриентов к самому НМТ-2022, устранить фактор неожиданности и лишних стрессов, чтобы не тратить лишнее время на ознакомление с "механикой" и думать только о вопросах.

Также "тестировщик" будет полезен для тайм менеджмента. Можно выбирать последовательность выполнения заданий и возвращаться к тому или иному заданию, изменять вариант ответа, а после завершения работы над тестом – получить результаты тестирования на каждый блок задач НМТ. Также демонстрационный тест будет интересно пройти родителям абитуриентов, чтобы проверить свой уровень, вспомнить все и понять, как именно испытание ждет их детей.

Структура НМТ

В демонстрационном тесте будет те же 60 вопросов и 120 минут (2 часа!) для ответа на них.

Как и НМТ-2022, его тестовый прототип будет состоять из трех блоков:

украинского языка (задание 1 – 20);

математики (задания 21 – 40);

истории Украины (задания 41 – 60).

Каждый блок – по 20 вопросов, последние 5 (в математике 6) – из которых – что называется, со звездочкой – они более сложные и творческие, однако за них дается больше баллов. В вопросах с 1 по 15 (14) каждого блока есть только один вариант – это тоже большой плюс, ведь гарантирует, что в вариантах будет все однозначно и не нужно будет разрываться над двумя похожими вариантами.

Максимум за украинский язык и историю Украины – по 35 баллов, математику – 30 баллов. Общий максимум – 100 баллов.

Ничего сложного

Анализ демонстрационного теста НМТ-2022, проведенный 24 каналом, говорит, что ничего сложного там нет, не нужно спешить. нужно внимательно читать вопросы.

Давайте разберем конкретный вопрос. Возьмем исторический блок – вопрос №49.

На первый взгляд, оно непростое, ведь апеллирует для имени писателя Генриха Манна, произведений которого не читали, пожалуй, не только абитуриенты, но и сами составители теста и сто процентов чиновники Минобразования. И уж точно никто из них не отличит на фото Генриха и Томаса Манна, особенно, когда в молодые годы оба носили пышные усы.

Впрочем, это совсем не важно, ведь суть вопроса – анализ вполне адекватной цитаты, о внезапной для современников дружбе Сталина и Гитлера – то есть Генрих Манн, хоть вы его и не знаете, выдает "базу". Вуаля, правильный ответ "Б" – и вы получаете один балл.

Или вопрос №59.

Он кажется сложным, ведь требует понимания разных периодов истории Украины 20 века, однако это все изучалось в школе. Фактически, каждое слово из вариантов должно быть неким якорем. Поэтому необходимо просто вспомнить и логически структурировать.

Главное – не прогадать нужную букву (на проверку у вас будет время). Да, ответ на подобный вопрос займет больше времени, однако и 4 балла на дороге не валяются.

Те вопросы, которые кажутся сложными – на самом деле большие, они не будут проблемой для тех, кто учил предмет, а также для тех, кто спокойно разложит большое задание на меньшие части. Собственно, для этого и нужен пробный НМТ.

Еще раз – спешить не нужно, 2 часа – вполне достаточное время, чтобы пройти и ответить на все 60 вопросов.

Для тех, кто ничего не понял или еще больше запутался, в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) подготовили специальный обучающий видеоролик, который должен окончательно снять все вопросы.

Онлайн тестировщик: как пользоваться, о чем помнить участнику – смотрите видео:

Как пройти пробный НМТ-2022: советы от УЦОКО:

Перед началом нужно ответить на 4 вопроса о себе, эти ответы помогут собрать важную статистическую информацию.

Во время реального тестирования у всех будет возможность использовать легальную шпаргалку – справочные материалы по математике, ее можно использовать сейчас, и совершенно точно – скачать и исследовать лично, что там есть, а чего нет.

справочные материалы по математике, ее можно использовать сейчас, и совершенно точно – скачать и исследовать лично, что там есть, а чего нет. Реальный НМТ-2022 вы будете проходить в школах или вузах централизованно, демонстрационный – у себя дома или в другом месте. Если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 2 часов за компьютером – загрузите файл с демонстрационным вариантом НМТ, выполните задание и сверьте свои ответы с правильными.

Тестирование НМТ-2022 пройдет в три сессии: Основная (она уже началась): 18 июля – 10 августа; Дополнительная: 16-20 августа; Специальная: 12 – 16 сентября.

Что будет с ВНО и новый мультипредметный тест – смотрите видео: