Вдвое лучше, чем в прошлом году: выпускники частной сети KMDШ улучшили результаты на НМТ

14 оценок 190 баллов и выше, из которых 6 результатов являются максимальными – 200 баллов, на 31 выпускника. Так, одиннадцатиклассники частной сети школ KMDШ в этом году продемонстрировали сильные результаты на Национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Эти отличные достижения выпускники КМДШ получили в математике, украинском и английском языках.

Интересно Кабмин согласовал Госстандарт профильного среднего образования: что изменится для учеников

Как выпускники КМДШ показали отличный результат на НМТ

Основатель сети частных школ и садиков КМDШ Вселенная Владимир Козленко отметил, что нынешние результаты показали значительный прогресс по сравнению с прошлым годом: вдвое больше выпускников получили оценки 190+ баллов по отдельным дисциплинам.

Для нас это показатель того, что команда КМDШ отстроила рабочие процессы так, чтобы несмотря на риски войны наши дети наверстали образовательные потери начала полномасштабного вторжения и продолжили получать высокий уровень образования. Результаты НМТ свидетельствуют, что даже в кризисные времена мы предоставляем ученикам хороший старт для будущего обучения и будущей карьеры,

– подчеркнул он.

В учебных заведениях сети KMDШ более 700 учеников продолжают обучение по эффективным методикам, которые учитывают международные образовательные тренды и запросы украинского общества. Мотивированные академической свободой педагоги делают все возможное для раскрытия индивидуальных талантов каждого школьника. Школьные психологи всегда рядом, предоставляя ментальную поддержку детям.

Чтобы обеспечить непрерывность обучения даже во время воздушных тревог, школы имеют оборудованные укрытия, энергогенераторы и спутниковую связь, диверсифицированные поставки питания и воды. Благодаря всем этим мерам ученики достигают высоких результатов, несмотря на сложные внешние обстоятельства.

Эти достижения еще раз подчеркивают, что частное образование в Украине благодаря разумным инвестициям и внедрению инновационных учебных методик помогают ученикам достигать успехов даже в самых сложных условиях.