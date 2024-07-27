Ці відмінні досягнення випускники КМДШ здобули у математиці, українській та англійській мовах.

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Як випускники КМDШ показали чудовий результат на НМТ

Засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко зазначив, що цьогорічні результати показали значний прогрес порівняно з минулим роком: удвічі більше випускників отримали оцінки 190+ балів з окремих дисциплін.

Для нас це показник того, що команда КМDШ відбудувала робочі процеси так, аби попри ризики війни наші діти надолужили освітні втрати початку повномасштабного вторгнення та продовжили отримувати високий рівень освіти. Результати НМТ свідчать, що навіть у кризові часи ми надаємо учням гарний старт для майбутнього навчання та майбутньої кар'єри,

– підкреслив він.

У навчальних закладах мережі KMDШ понад 700 учнів продовжують навчання за ефективними методиками, які враховують міжнародні освітні тренди та запити українського суспільства. Вмотивовані академічною свободою педагоги роблять усе можливе для розкриття індивідуальних талантів кожного школяра. Шкільні психологи завжди поруч, надаючи ментальну підтримку дітям.

Щоб забезпечити безперервність навчання навіть під час повітряних тривог, школи мають облаштовані укриття, енергогенератори та супутниковий зв’язок, диверсифіковані постачання харчування та води. Завдяки всім цим заходам учні досягають високих результатів попри складні зовнішні обставини.

Ці досягнення ще раз підкреслюють, що приватна освіта в Україні завдяки розумним інвестиціям та впровадженню інноваційних навчальних методик допомагають учням досягати успіхів навіть у найскладніших умовах.