Я всегда защищал ее, а теперь не смог: щемящий рассказ отца о дочери, которую похитил ХАМАС

Боевики ХАМАС похитили 25-летнюю Ноа Аргамани. Девушка проводила время на музыкальном фестивале Nature Party. Он проходил вблизи границы с Сектором Газа.

Ранее в сети показали видео, как Ноа похищают боевики на мотоцикле. Девушка кричит и просит ее спасти.

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Впоследствии опубликовали кадры из Ноа в плену. На них она выглядит испуганной и изможденной.

Ноа Аргамани похитили боевики: смотрите видео

Что рассказал отец Ноа

Яаков Аргамани рассказал, что, как только услышал звук сирены, бросился писать дочери. Ноа ответила примерно через час. Она заявила, что все хорошо и выйдет на связь позже. Такой ответ насторожил мужчину. Впоследствии ему позвонила по телефону соседка по квартире Ноа. Она рассказала, что увидела в сети видео, как ее похищают боевики ХАМАС.

Впоследствии Яаков и сам наткнулся на видео. На жутких кадрах он узнал дочь.

Она была так испугана, так испугана. Я всегда защищал ее, а в этот момент не смог. Я молюсь, чтобы все вернулись,

– рассказывает мужчина.

По данным СМИ, на музыкальном фестивале из Ноа был ее парень. Его тоже похитили.

Родные говорят, что не могут выйти на связь со многими участниками фестиваля.