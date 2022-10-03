Стартует Нобелевская неделя: среди номинантов может быть и Зеленский

Уже в течение этой недели мы узнаем лауреатов Нобелевской премии 2022 года. Награду традиционно получат лучшие умы за достижения в науке, культуре и общественной сфере. Украинский лидер Владимир Зеленский также имеет шансы получить премию.

И хотя имена номинантов запрещено раскрывать, букмекеры говорят, что президента Украины не оставят без награды.

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Зеленский может получить Нобелевскую премию

На фоне полномасштабной агрессии России против Украины президента Зеленского и весь украинский народ предложили выдвинуть премию мира. В марте европейские политики обратились в Нобелевский комитет с просьбой продлить срок регистрации, который истек 31 января, чтобы внести новых кандидатов.

Хотя по уставу премии имена номинантов официально не объявляют, букмекеры принимают ставки на вероятных ее претендентов. Лидирующие позиции в списках букмекеров занимают:

Владимир Зеленский,

издание The Kyiv Independent.

Что об этом говорят в ОП

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, награждение будет означать, что Зеленский "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".

Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны,

– заявил Подоляк.

Что известно о других кандидатах Нобелевской премии мира

Что известно о других кандидатах Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет сообщает, что в 2022 году на премию выдвинуто 343 кандидата, из них 251 человек и 92 организации. Среди вероятных кандидатов:

оппозиционеры правящих режимов России и Беларуси – Алексей Навальный и Светлана Тихановская;

Международный суд ООН в Гааге;

борец с религиозным экстремизмом Харш Мандер;

активист движения за прекращение репрессий в отношении уйгурского населения Китая Ильхам Тохти, лидеры продемократического движения в Гонконге Агнес Чоу Тинг и Натан Лоу Квун-чунг;

группа анализа данных о нарушении прав человека (HRDAG) и Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS).

Что известно о датах вручения Нобелевской премии

Лауреатов Нобелевской премии традиционно объявляют в начале октября. В этом году имена победителей в 6 категориях станут известны:

Физиология или медицина – 3 октября в 11.30 по Центральноевропейскому времени;

Физика – 4 октября в 11.45;

Химия – 5 октября в 11.45;

Литература – ​​6 октября в 13:00;

Премия мира – 7 октября в 11.00;

Экономика – 10 октября в 11.45.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вручение наград состоится 10 декабря в столице Швеции. Нобелевский фонд пригласит лауреатов 2022, 2021 и 2020 годов. Планируется официальная церемония в Стокгольмском концертном зале и пир в городской ратуше. Победитель в каждой номинации получит Нобелевскую медаль и диплом, а также денежное вознаграждение.

Премию мира вручают отдельно в Норвегии. Глава Норвежского Нобелевского комитета награждает лауреата в ратуше Осло.

Напомним, что ранее главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира за 103,5 миллиона долларов. Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены в ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.

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