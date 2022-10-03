Стартует Нобелевская неделя: среди номинантов может быть и Зеленский
Источник:РБК-Украина
Уже в течение этой недели мы узнаем лауреатов Нобелевской премии 2022 года. Награду традиционно получат лучшие умы за достижения в науке, культуре и общественной сфере. Украинский лидер Владимир Зеленский также имеет шансы получить премию.
И хотя имена номинантов запрещено раскрывать, букмекеры говорят, что президента Украины не оставят без награды.
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Зеленский может получить Нобелевскую премию
На фоне полномасштабной агрессии России против Украины президента Зеленского и весь украинский народ предложили выдвинуть премию мира. В марте европейские политики обратились в Нобелевский комитет с просьбой продлить срок регистрации, который истек 31 января, чтобы внести новых кандидатов.
Хотя по уставу премии имена номинантов официально не объявляют, букмекеры принимают ставки на вероятных ее претендентов. Лидирующие позиции в списках букмекеров занимают:
- Владимир Зеленский,
- издание The Kyiv Independent.
Что об этом говорят в ОП
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, награждение будет означать, что Зеленский "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".
Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны,
– заявил Подоляк.
Что известно о других кандидатах Нобелевской премии мира
Что известно о других кандидатах Нобелевской премии мира
Нобелевский комитет сообщает, что в 2022 году на премию выдвинуто 343 кандидата, из них 251 человек и 92 организации. Среди вероятных кандидатов:
- оппозиционеры правящих режимов России и Беларуси – Алексей Навальный и Светлана Тихановская;
- Международный суд ООН в Гааге;
- борец с религиозным экстремизмом Харш Мандер;
- активист движения за прекращение репрессий в отношении уйгурского населения Китая Ильхам Тохти, лидеры продемократического движения в Гонконге Агнес Чоу Тинг и Натан Лоу Квун-чунг;
- группа анализа данных о нарушении прав человека (HRDAG) и Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS).
Что известно о датах вручения Нобелевской премии
Лауреатов Нобелевской премии традиционно объявляют в начале октября. В этом году имена победителей в 6 категориях станут известны:
- Физиология или медицина – 3 октября в 11.30 по Центральноевропейскому времени;
- Физика – 4 октября в 11.45;
- Химия – 5 октября в 11.45;
- Литература – 6 октября в 13:00;
- Премия мира – 7 октября в 11.00;
- Экономика – 10 октября в 11.45.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вручение наград состоится 10 декабря в столице Швеции. Нобелевский фонд пригласит лауреатов 2022, 2021 и 2020 годов. Планируется официальная церемония в Стокгольмском концертном зале и пир в городской ратуше. Победитель в каждой номинации получит Нобелевскую медаль и диплом, а также денежное вознаграждение.
Напомним, что ранее главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира за 103,5 миллиона долларов. Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены в ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.
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