Украинцам, белорусам и россиянам вручили "Нобеля": раньше из-за этого разразился скандал

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году премии получили представители Украины, Беларуси и России.

10 декабря Нобелевский комитет вручил премию мира украинскому Центру гражданских свобод, белорусскому журналисту Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал", сообщает 24 канал.

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Почему Нобелевский комитет вручил премию мира россиянам и белорусам

О том, что представители России, Беларуси и Украины получат Нобелевскую премию мира, сообщили еще в октябре. Тогда это вызвало скандал в сети. У Зеленского также подвергли критике это решение, поскольку ни российские, ни белорусские активисты так и не смогли организовать сопротивление этой войне.

Председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен сказала, что объявляя решение в октябре, комитет считал, что 3 лауреата продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан.

Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушении прав человека и злоупотреблении властью. Вместе они продемонстрировали важность гражданского общества для мира и демократии. Демократическая власть нуждается не только в поддержке ее людей, но также в критике, новых идеях и перспективах. Основной источник ее – люди,

– сказала она.

Берит Рейсс-Андерсен добавила, что лауреаты систематически собирали доказательства прошлых и нынешних нарушений прав человека и военных преступлений, чтобы "привлечь преступников к ответственности, почтить жертв и предотвращать повторения злодеяний".



Церемония вручения Нобелевской премии мира 2022 года / Скриншот с видео

О чем говорили лауреаты премии