Украинцам, белорусам и россиянам вручили "Нобеля": раньше из-за этого разразился скандал
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году премии получили представители Украины, Беларуси и России.
10 декабря Нобелевский комитет вручил премию мира украинскому Центру гражданских свобод, белорусскому журналисту Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал", сообщает 24 канал.
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Почему Нобелевский комитет вручил премию мира россиянам и белорусам
О том, что представители России, Беларуси и Украины получат Нобелевскую премию мира, сообщили еще в октябре. Тогда это вызвало скандал в сети. У Зеленского также подвергли критике это решение, поскольку ни российские, ни белорусские активисты так и не смогли организовать сопротивление этой войне.
Председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен сказала, что объявляя решение в октябре, комитет считал, что 3 лауреата продвигали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан.
Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушении прав человека и злоупотреблении властью. Вместе они продемонстрировали важность гражданского общества для мира и демократии. Демократическая власть нуждается не только в поддержке ее людей, но также в критике, новых идеях и перспективах. Основной источник ее – люди,
– сказала она.
Берит Рейсс-Андерсен добавила, что лауреаты систематически собирали доказательства прошлых и нынешних нарушений прав человека и военных преступлений, чтобы "привлечь преступников к ответственности, почтить жертв и предотвращать повторения злодеяний".
Церемония вручения Нобелевской премии мира 2022 года / Скриншот с видео
О чем говорили лауреаты премии
- Алесь Беляцкий находится за решеткой в Беларуси, поэтому его речь представляла его жена Наталья Пинчук. Она передавала его слова и говорила, что сейчас Беларусь страдает от репрессий и диктатуры Лукашенко. Алесь Беляцкий написал, что для того, чтобы защищать свою Родину, недостаточно быть образованным и демократическим, гуманным и милосердным. При этом он добавил, что является правозащитником и потому является сторонником "ненасильственного сопротивления". Он сказал, что с диктатурой нужно бороться, но с "миром в душе".
- Глава организации "Мемориал" Ян Рабчинский сказал, что власти России сделали все для того, чтобы россияне не были способны сопротивляться власти. Однако он подчеркнул, что сама по себе ситуация в стране не изменится, так что действовать нужно.
- Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук подчеркнула, что с оккупантами бороться за мир без оружия невозможно. Если Украина сложит оружие и пойдет на компромиссы, то в стране наступит не мир, а оккупация. Она напомнила, чем обернулась оккупация для жителей Киевской области, чьи замученные тела в лесополосах находят до сих пор. Также Матвийчук подчеркнула, что война России с Украиной длится более 8 лет, однако мир проигнорировал военную агрессию РФ на Донбассе и оккупацию Крыма. Так же, как и проигнорировал войну в Чечне и Грузии. Страны продолжали торговать с Россией, как будто ничего не происходит. Она подчеркнула, что мировые механизмы сохранения мира не работают и их нужно менять.
- Александра Матвийчук также заявила, что необходимо создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других виновников.