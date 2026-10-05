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5 октября, 12:38
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Обновлено - 12:56, 5 октября

Нобелевская премия по физиологии и медицине: стали известны победители

Даниил Жоров

В понедельник, 5 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали Карл Дейссерот, Петер Гегеман и Георг Нагель.

Об этом сообщил сайт Нобелевской премии. 

Что известно о награде? 

Нобелевская ассамблея Каролинского института присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2026 году Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю 

За открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики, 
– написали на официальной странице награды. 

Гегеман и Нагель открыли белок с уникальными свойствами – каналородопсин. Ученые обнаружили, что независимо от того, в какую клетку они вводили его, эти клетки становились чувствительными к свету. 

Дейссерот ввел ген каналородопсина в нервные клетки крысы. Он сумел вызвать нервный сигнал, освещая клетки синим светом. Впоследствии учёный заставил управляемый светом переключатель для нервных клеток работать в мозгу живых мышей. 

Такой метод управления нервными сигналами с помощью света был назван оптогенетикой. Он быстро получил глобальное влияние, отметили на сайте награды.

 

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