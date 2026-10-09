Лауреаткой Нобелевской премии мира 2026 года стала Наванетем Нави Пиллей
Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2026 года Наванетем "Нави" Пиллей. Награда присуждена за ее последовательные усилия по укреплению мира и развитию международного права.
Об этом сообщает официальная страница Nobel Prize в сети X.
Что известно о лауреатке?
Соответствующее решение объявил Норвежский Нобелевский комитет. Представители организации отметили важный вклад лауреатки в сохранение правопорядка и международной стабильности.
В заявлении подчеркивается, что деятельность Наванетх "Нави" Пиллей сосредоточена на поддержке международного права и защите фундаментальных человеческих ценностей. Ее усилия способствовали укреплению правовых механизмов и развитию мирного сосуществования.
Известно, что Наванетхэм Пиллей родилась в 1941 году в Дурбане в семье индийского происхождения и выросла во времена апартеида в Южной Африке. Она стала одной из первых женщин индийского происхождения в стране, получивших право заниматься адвокатской практикой, защищала противников апартеида и боролась против дискриминационных условий содержания в тюрьмах. После падения режима апартеида Пиллей работала судьей Международного трибунала по Руанде, где присоединилась к формированию важных правовых прецедентов.
Впоследствии она была судьей Международного уголовного суда, а с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Позже Пиллей возглавляла комиссию ООН, расследовавшую нарушения прав человека в Израиле и на палестинских территориях.
Церемония вручения награды традиционно состоится в Норвегии. Лауреатка получит медаль, дипломы и денежное вознаграждение за выдающуюся деятельность на международной арене.
Напомним, 8 октября объявили лауреатку Нобелевской премии по литературе 2026 года – ею стала 76-летняя канадская писательница Энн Карсон. Награду ей присудили за смелое и новаторское творчество, объединяющее современную литературу с классической традицией. Ее произведения тесно связаны с древнегреческой литературой, мифологией и классической филологией.