Ночь будет жаркой: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 21 августа снова раздались взрывы. Взрывы были достаточно мощными, потому их слышали в разных районах города.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он в 22 часа отметил, что у россиян начинается очередная жаркая ночь.

Недавно Ночью в Мелитополе слышали мощные взрывы: предварительно попали в военную базу россиян

Будет адски горячо, – Федоров

Взрывы в городе стали уже вполне обычным явлением. Они там раздаются чуть ли не каждую ночь и мэр уверяет, что это не изменится.

По прогнозам наших сил сопротивления рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли,

– отметил Федоров.

В то же время оккупантам снится ПВО

Это почти сразу прокомментировали и российские пропагандисты. После общения с местным гауляйтером они начали утверждать, что в городе работала противовоздушная оборона.

Мол, Мелитополь атаковали ударным беспилотником. Но якобы его работу "смогли присечь".

Взрывы в Мелитополе прошедшего дня

20 августа в городе тоже было неспокойно. Тогда стало известно, что нанесен удар по военной базе россиян. оккупанты решили за это отомстить, но мирному населению. Они сами начали обстреливать жилые районы Мелитополя со стороны контролируемой территории.

Ранее Арестович объяснил, для чего россиянам Мелитополь: смотрите видео