Ночь на Киевщине будет жаркой: оккупанты перемещают технику
28 февраля 2022 , 23:15Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
Россия продолжает подтягивать свои войска в Киев, где с ней отважно сражаются Вооруженные силы Украины. Следовательно, оккупанты обстреливают мирное население.
О том, где оккупанты нанесли удары на Киевщине, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
- Авианалет на Бровары. По предварительным данным – 5 раненых. Один человек, к сожалению, погиб.
- Васильков – ракетный удар. Данные о пострадавших уточняются.
- Белая Церковь – попадание ракет, улица Коновальца. Разрушено общежитие. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательная операция уже идет, работает ГСЧС. Уже спасли двоих жителей.
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Кроме того, он рассказал, что замечено передвижение техники врага в следующих направлениях: Бучанский район – Макаровская община – село Копылов. А в Фастове на блок-посте Кадлубица идет бой. Вероятно, с диверсионной группой.
Взамен опроверг информацию о высадке десанта.
Следовательно, Алексей Кулеба попросил каждого жителя региона оставаться в безопасных местах – в укрытии.