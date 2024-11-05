С Трампом будет Маск, а Харрис устроит вечеринку: как проведут ночь после выборов кандидаты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп собираются провести ночь в ожидании предварительных результатов выборов в разных манерах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Зоркма, Харрис устроит вечеринку в университете Говарда, который она считает отправной точкой в своей карьере.

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"Вернуться сегодня в университет Говарда, моей любимой альма-матер, и иметь возможность принять этот день таким, каким он есть, – это то, что мне нужно сегодня", – сказала Харрис.

Если Харрис победит на выборах, то станет первой выпускницей университета Говарда, которая возглавит Белый дом.

Издание со ссылкой на источники также сообщает, что в предвыборной кампании Трампа до сих пор думают, как будет разворачиваться ночь после выборов. Вероятнее всего, Дональд Трамп останется на своей вилле Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Маск будет с Трампом

В то же время The New York Times со ссылкой на источники пишет, что вместе с Дональдом Трампом рядом этой ночью будет американский миллиардер Илон Мас.

Источники сообщили, что Маск планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго вместе с небольшим кругом людей, чтобы наблюдать за результатами выборов.

Дональд Трамп организовал несколько вечеринок разного уровня эксклюзивности, в частности ужин для небольшого количества доноров в Мар-а-Лаго и еще меньшую вечеринку для тех, кто будет с ним в течение вечера.

Заметьте. Маск стал ключевым сторонником избирательной кампании Трампа. По данным СМИ, в случае его победы Илон Маск может получить роль в администрации.

Действующий президент США Джо Байден в день выборов будет находиться в Белом доме, пишет Associated Press. У него не запланировано никаких мероприятий или публичных выступлений. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер также не будет проводить ежевторничный брифинг.