Ночью из-за обстрелов российских оккупантов в Северодонецке 2 человека получили ранения

В ночь на 11 марта военные страны-агрессора обстреливали Северодонецк. В результате этого два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграме.

Читайте также Задержали двух жителей Северодонецка, которые корректировали вражеский огонь в Луганской области

Оккупанты активно обстреливали Луганщину ночью

В частности, Сергей Гайдай отметил, что от обстрелов врага пострадали также Рубежное, Кременная и Лисичанск.

В Рубежном горел дом престарелых, а также перебит газопровод.

В Северодонецке в результате обстрелов горели несколько квартир, а также автомобиль. Врагу удалось уничтожить не только имущество, но и ранить двоих человек.

В Кременной из-за атаки врага пылал одноэтажный частный дом.

Что касается Лисичанска, то там тоже перебит газопровод. Кроме того, сообщается о возгорании нескольких квартир.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что враг сосредотачивает силы на захвате Мариуполя и Северодонецка. Город на протяжении всех боевых действий находится под вражеским обстрелом. В городе беспощадно разрушена гражданская инфраструктура и жилищный сектор.

Между тем – 10 марта ВСУ уничтожили 10 вражеских самолетов – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!