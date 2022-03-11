Ночью из-за обстрелов российских оккупантов в Северодонецке 2 человека получили ранения
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
В ночь на 11 марта военные страны-агрессора обстреливали Северодонецк. В результате этого два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграме.
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Оккупанты активно обстреливали Луганщину ночью
В частности, Сергей Гайдай отметил, что от обстрелов врага пострадали также Рубежное, Кременная и Лисичанск.
- В Рубежном горел дом престарелых, а также перебит газопровод.
- В Северодонецке в результате обстрелов горели несколько квартир, а также автомобиль. Врагу удалось уничтожить не только имущество, но и ранить двоих человек.
- В Кременной из-за атаки врага пылал одноэтажный частный дом.
- Что касается Лисичанска, то там тоже перебит газопровод. Кроме того, сообщается о возгорании нескольких квартир.
Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что враг сосредотачивает силы на захвате Мариуполя и Северодонецка. Город на протяжении всех боевых действий находится под вражеским обстрелом. В городе беспощадно разрушена гражданская инфраструктура и жилищный сектор.
Между тем – 10 марта ВСУ уничтожили 10 вражеских самолетов – смотрите видео:
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