Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму телеграмі.
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Окупанти активно обстрілювали Луганщину вночі
Зокрема Сергій гайдай зазначив, що від обстрілів ворога постраждали також Рубіжне, Кремінна, а також Лисичанськ.
- У Рубіжному горів будинок для людей похилого віку, а також перебитий газопровід.
- У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів горіли кілька квартир, а також автомобіль. Ворогу вдалося понищити не лише майно, а й поранити двох людей.
- У Кремінній через атаку ворога палав одноповерховий приватний будинок.
- Що ж стосується Лисичанська, то там теж перебитий газопровід. Крім того, повідомляється про займання кількох квартир.
Раніше у Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог зосереджує сили на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Місто протягом всіх бойових дій перебуває під ворожим обстрілом. У місті нещадно зруйнована цивільна інфраструктура та житловий сектор.
Тим часом – 10 березня ЗСУ знищили 10 ворожих літаків – дивіться відео:
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