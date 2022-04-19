Ночью оккупанты массово обстреляли из реактивных систем и артиллерии Криворожский район
Источник:Александр Вилкул
В ночь на 19 апреля российские оккупанты били по городам и селам Криворожского района. Они массово стреляли из реактивных систем и артиллерии.
К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.
– написал Вилкул.
В результате обстрелов произошли разрушения частных домов и многоквартирного сектора.
О ночных обстрелах рассказал также председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко . Он отметил, что оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Жертв нет.
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